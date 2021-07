Herzog holt Admira-Juwel zurück aus dem Urlaub

Und mit seiner unbekümmerten Spielart schließlich den Weg in die erste Elf gefunden. Nach seinem Cup-Einsatz gegen Neusiedl gab der erst 17-Jährige sein Bundesliga-Debüt beim 1:1 in Tirol, war somit der jüngste Liga-Kicker in der Auftakt-Runde. „Ein cooles Gefühl, ich will das aber nicht überbewerten“, meint der Stürmer, der nun weiter an sich arbeiten möchte. „Ich habe noch reichlich Luft nach oben, vor allem körperlich.“