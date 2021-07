Türkis-Grün: Schönwetter-Start in heißen Herbst

Und diese soll im Herbst in allerhand Projekte fließen - der türkis-grüne Arbeitsplan hat es jedenfalls in sich: In puncto Pflegereform sollen erste Beschlüsse gefasst werden, erneut wurden Öko-Steuerreform und Digital-Offensive in Schulen versprochen. Dazu kommen Klimaschutzgesetz und Corona-Vorkehrungen. Einmal mehr gab es ein Nein zur Corona-Impfpflicht. Inhaltliche Details, etwa zur Öko-Steuerreform, gab es beim Schönwetter-Ausflug allerdings keine.