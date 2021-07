Südburgenlandbus: Erfolgsprojekt auf vier Rädern

In 80 Minuten stressfrei im klimatisierten Bus vom Südburgenland nach Graz und retour – das bietet die neue, vom Land betriebene Verkehrsverbindung. Sie richtet sich an Pendler, die in Graz arbeiten, aber auch an Tagesausflügler, die von der Steiermark aus die burgenländischen Thermen oder Weinregionen besuchen wollen.