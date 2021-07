Unwettergefahr bleibt auch in nächsten Tagen hoch

70 Liter pro Quadratmeter

Andernorts kämpften zu dieser Zeit die Feuerwehren mit Überflutungen und Blitzeinschlägen. 21.400 Blitze wurden in Oberösterreich gezählt. Über der Wetterstation in Wachtberg bei Steyr gingen Samstagabend 70 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. In Steyr wurden durch die Regenmassen drei Personen, darunter ein Gehbehinderter, beim Teufelsbach-Wasserfall eingeschlossen, mussten von der Feuerwehr gerettet werden.