Brand in Absam: Blitz schlug in Wohnhaus ein

Starke Gewitter haben am Samstagnachmittag in Tirol wieder für Überschwemmungen und brenzlige Situationen gesorgt. In Uderns mussten vier Bewohner eines Hauses nach dem Abgang einer Schlammlawine in Sicherheit gebracht werden. In Absam schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Die Feuerwehr konnte durch schnelles Eingreifen einen größeren Dachstuhlbrand verhindern.