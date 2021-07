Unwetter bereiteten Hochzeitsfeier ein jähes Ende

Ein jähes Ende samt Feuerwehreinsatz hat eine Hochzeitsfeier in der Nacht auf Sonntag im niederösterreichischen Bezirk Amstetten gefunden. Aufgrund heftiger Unwetter mit Gewitter und Starkregen drangen in das Gebäude, in dem die Feier stattfand, Wasser und Schlamm ein. Die Hochzeitsgäste mussten sich in Sicherheit bringen. Auch in Tirol, Salzburg und Oberösterreich hielten die heftigen Unwetter die Feuerwehren in Atem. Die Gefahr ist noch nicht gebannt: Am Sonntagabend bzw. in der Nacht auf Montag kann es zu weiteren Unwettern kommen.