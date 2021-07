Kleine Stars der Salzburger Festspiele

Heikler Auftritt in Unterwäsche

45 von 230 Festspiel-Statisten (knapp 20 Prozent) sind 18 Jahre oder jünger, allein 30 Kinder und Jugendliche wirken an der heutigen Premiere des „Don Giovanni“ mit – darunter auch Jonathans 14-jährige Schwester Elisa. Ihre Rolle ist durchaus heikel, denn als Teil einer Statisten-Gruppe von 150 „Frauen aus Salzburg“ muss der Teenager teilweise in Unterwäsche auf die Festspielbühne. Aber: „Wir wurden alle gefragt, ob wir uns damit wohlfühlen, und ich dachte mir, es wird schon ästhetisch ausschauen.“ Dass die erst 14-Jährige keine Scheu vor dem gewagten Outfit hatte, mag auch an ihrem Berufswunsch liegen. „Es geht auf jeden Fall in Richtung Theater oder Film. Das hat mich schon immer interessiert und wurde jetzt durch die Festspiele noch verstärkt“, weiß Elisa.