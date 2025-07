Nach Rissen: Wolf darf ab morgen bejagt werden

Im Bereich der Torsäule am Hochkönig (Gemeindegebiet Werfen) und auf der Sonnseite in Niedernsill wurde seit Sonntag zumindest neun Schafe getötet. Zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr in Salzburg Wolfsrisse gemeldet. Wolfsbeauftragter Hannes Üblagger überzeugte sich persönlich von den Rissspuren am Hochkönig oberhalb der Mitterfeldalm.