Salzburgs Kinderuni von kleinen Forschern gestürmt

Feedback der Eltern erfreulich

Viele Eltern gaben ein zufriedenes Feedback und gratulierten: „Die Inhalte der Lehrveranstaltungen waren sehr spannend, kindgerecht verpackt und toll präsentiert!“, so eine Reaktion. Ein anderer Elternteil unterstrich, dass sein Kind „jeden Tag zu Hause begeistert erzählte, was es wieder Neues gelernt hatte und wie lustig die Spielzeit war.“ Die Teilnehmer durften in gewohnter Manier auch selbst Feedback geben, was nun in Ruhe ausgewertet wird.