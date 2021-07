Führerscheinneuling mit 140 km/h durch 70er Zone

Mehrfacher Überschlag

Ebenfalls alkoholisiert mit 1,64 Promille Alkohol im Blut war ein 27-Jähriger in der Nacht auf Sonntag in Puchkirchen mit seinem Wagen unterwegs. Der Mann kam mit seinem Auto in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf der Straße am Dach liegend zum Stillstand. Passanten brachten den Lenker aus dem Pkw und leisteten Erste Hilfe. Er wurde verletzt in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.