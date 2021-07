Bitte um weniger Lärm gipfelte in Prügelattacke

Das spätere Opfer befand sich am Abend gegen 18.15 Uhr im Gastgarten eines Lokals in der Quellenstraße. Plötzlich kam genau daneben ein Auto zum Stehen, aus dem laute Musik drang, der Lenker ließ überdies den Motor laufen. Als der 56-Jährige laut Polizei den 28-Jährigen und seinen Begleiter bat, den Motor abzustellen und die Musik leiser zu drehen, seien die beiden Männer in den Gastgarten gestürmt.