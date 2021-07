Brand der Hofer-Filiale: War es ein Feuerteufel?

Von einer Hofer-Filiale in Klagenfurt ist nicht mehr viel übrig - außer Schutt und Asche. Und darin suchen die Brandermittler vom Landeskriminalamt weiter nach der Brandursache. Es steht fest, dass das Feuer im Bereich der Mülltonnen ausgebrochen ist - aber was hat es ausgelöst? „Wir ermitteln derzeit noch in alle Richtungen“, heißt es aus dem Landeskriminalamt (LKA).