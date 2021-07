CIA will Rätsel um „Havanna-Syndrom“ lösen

Botschaft hält sich mit Informationen bedeckt

Gegenüber der „Krone“ zeigt sich die US-Botschaft in Wien wenig überraschend zugeknöpft und verweist auf das zuständige State Department in Washington D.C. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es allerdings wenig aufschlussreich: „Wir arbeiten mit höchster Priorität an der Aufklärung möglicher ungeklärter Krankheitsfälle unter der Belegschaft der US-Botschaft in Wien, oder wo immer über solche Fälle berichtet wird.“