Bietet Wien ausländischen Spionen gute Arbeitsbedingungen?

Nicht nur in Wien, auch in Moskau oder in China wurde von Fällen berichtet - sogar Mitarbeiter des Weißen Hauses berichteten während eines Staatsbesuchs von Ex-Präsident Donald Trump in London von Symptomen. Wien könnte jedoch für Spione ein besonders angenehmes Umfeld für solche Angriffe bieten: „Wenn man in Wien gegen andere Regierungen spioniert, wird man in Ruhe gelassen. Das gefällt allen“, erklärte Siegfried Beer, der Gründer des Austrian Center for Intelligence, Propaganda, and Security Studies dem US-Medium. „Das ist der Grund, warum Spione, wenn sie entdeckt werden, schnell wieder verschwinden.“