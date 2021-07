Wie lange noch?

Inflationsgespenst

In den Lehrbüchern heißt es, dass man die Zinsen erhöhen muss, wenn die Inflation zu stark ansteigt. In Österreich haben wir derzeit 2,8 Prozent, in der Eurozone um 2 Prozent. Als „Ziel“ für Stabilität sieht die EZB einen Wert von 2 Prozent an. Die derzeit höheren Werte haben vor allem damit zu tun, dass in der Rezession im Coronajahr die Energiepreise sehr niedrig waren und sich jetzt erholten. Viele Wirtschaftsforscher erwarten aber 2022 wieder einen Rückgang der Teuerung.