Zeckengefahr groß: Land ruft zum Impfen auf

FSME-Impfung in Gesundheitsämtern möglich

Die Meningoenzephalitis sei nach wie vor in Kärnten, und zwar im gesamten Landesgebiet und hier vor allem in Lagen unter 1000 Metern Seehöhe, heimisch - und gefährlich, warnt Prettner: „Das Land Kärnten bietet die FSME-Impfung in allen Gesundheitsämtern an - um 27 Euro für Erwachsene und um 23 Euro für Kinder und Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr. Versicherte können sich den Zuschuss bei ihrer Versicherung erstatten lassen.“