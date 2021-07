Nach Verwüstungen sollen Kameras Parkhaus schützen

25.000 Euro – so hoch ist laut Stadt St. Pölten der Schaden, den Unbekannte in der Nacht in dem Parkhaus in der Hermann-Winger-Gasse verursacht haben. Nun sollen zwar die Kontrollen verstärkt werden, doch die Rowdys können diese meist leicht umgehen. Daher ist auch eine Videoüberwachung der Stellplätze ein Thema.