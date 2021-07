Lohfink findet ihre aufgespritzten Lippen zu dick

Dramatisch findet die Entertainerin ihren Ausrutscher jedoch nicht. Immerhin sei es heute absolut kein Problem, Eingriffe auch wieder rückgängig zu machen. Sie sagt laut „Bunte“ weiter: „Die Leute müssen sich gar nicht so aufregen. Man kann heutzutage alles, was man macht, auch wieder rückgängig machen. Das verändert nichts an meinem Herz und meinem Charakter.“