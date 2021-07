Zwei Urlauberinnen bei Wanderausflügen verletzt

Gleich zweimal mussten am Mittwoch die Alpinpolizei und die Bergrettung im Bezirk Spittal ausrücken. Eine 40-jährige Urlauberin aus Deutschland stürzte beim Wandern in der Gemeinde Weißensee und verletzte sich, eine 30-jährige Steirerin brach sich beim Abstieg vom Großen Hafner in Malta den Knöchel.