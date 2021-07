Bergsteiger (71) sackte bei Tour zusammen - tot

Ereignet hat sich der Zwischenfall am Fuße des Aggensteins in den Allgäuer Alpen. Der 71-Jährige war gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit seinem Neffen und einem weiteren Begleiter auf einem Wanderweg von Grän in Richtung Bad Kissinger Hütte unterwegs, wo sie angeblich übernachten wollten.