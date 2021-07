Erdbebengefahr: Ministerin fordert Gutachten

Gestärkter Rücken für Ministerin

Diese Hiobsbotschaft für Atomgegner verkündete Slowenien dieser Tage. Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ein Grund mehr, Österreichs Bedenken gegen Nuklearenergie bei unseren Nachbarn zu deponieren. Das tat die Klimaschutzministerin beim informellen Rat der EU-Umweltminister - mit gestärktem Rücken: Mehr als 46.000 Österreicher haben die Petition von Global 2000 bereits unterzeichnet. Gewessler appellierte zudem an ihren slowenischen Amtskollegen Andrej Vizjak, die Erdbebengefährdung am Standort durch internationale Experten neu bewerten zu lassen: „Sowohl die Laufzeitverlängerung als auch der Ausbau sind ein Risiko für die Menschen in Österreich“, betont Gewessler. „Ich erwarte mir, dass unsere Bedenken ernstgenommen werden.“