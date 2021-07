„Wertschöpfung muss beim Bauern stattfinden“

Ist das Bewusstsein für regionale Produkte in den vergangenen 16 Monaten gestiegen?

Ich denke schon. Die Frage ist nur, ob sich das Bewusstsein nachhaltig verändert hat? Unsere Auswertungen belegen, dass Menschen recht schnell in alte Verhaltensmuster zurückfallen können. Lebensmittel sind in der Hinsicht sicherlich etwas ganz Spezielles. Die Menschen sind es gewohnt, alles an einem Ort zu bekommen. Außerdem brauchen sie Angebote - nicht nur Aktionen, Rabatte usw., sondern schlichtweg die Information, dass es ein Produkt gibt. Je mehr Bauern beispielsweise wieder anfangen, Fleisch selbst zu vermarkten, desto mehr Konsumenten werden auch wieder darüber nachdenken, woher das Fleisch kommt und was man daraus machen kann.