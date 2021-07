Marchfeld-Coach Flögel: „Musste ich schmunzeln“

Verwunderung nach Stichelei

Umso mehr hatte Dominik Thalhammer mit einer Aussage vor der Partie für Kopfschütteln gesorgt. Der Trainer der Linzer meinte, dass es das Ziel sei, Marchfeld müsse nach dem Spiel mit einem schlechten Gefühl in den Bus steigen. „Ich musste schmunzeln, diese Stichelei war überhaupt nicht nachvollziehbar“, so Marchfelds Coach Tommy Flögel. „Ich wusste ja nicht, dass wir so eine Bomben-Truppe sind. Vielleicht war er nervös.“ Goalie Martin Kraus eher nicht. Der 27-Jährige bewahrte seine Elf mit Glanzparaden vor Schlimmeren. „Er war fantastisch. Ich kann aber niemanden etwas vorwerfen. Der LASK spielt halt in einer anderen Liga.“