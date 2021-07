Bei Schlägerei auf Bahnhof Messer gezogen

Worum es bei der Auseinandersetzung ging ist laut Exekutive noch nicht geklärt. Jedenfalls gerieten ein 41-Jähriger und sein Kontrahent (46) auf dem Grazer Hauptbahnhof in eine handfeste Streiterei, die in einer Schlägerei mündete. Dabei soll der Jüngere auf einmal ein Messer in der Hand gehabt haben.