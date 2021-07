Mopedlenker von Pkw auf Gehsteig geschleudert

Mit seinem Moped war ein 15-jähriger Klagenfurter am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der St. Ruprechter Straße in Richtung Norden der Landeshauptstadt unterwegs gewesen, als es zu einer Kollision mit einem Pkw kam. „Der Mopedlenker fuhr auf der Kreuzung mit der bevorrangten Flatschacher Straße gegen den in Richtung Osten fahrenden 30-jährigen Klagenfurter“, schildert ein Polizist.