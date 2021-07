Ivona Dadic: So schön wird Olympia

„Mein großer Traum ist es, Olympiasiegerin im Laufen zu werden“, steht im Jahresabschlussbuch der Volksschule Offenhausen nahe Wels aus dem Jahr 2003. Die Autorin dieser Zeilen: Die damals neunjährige Ivona „Ivi“ Dadic, Mehrkampf-Vizeweltmeisterin in der Halle 2018 und eine unserer größten Hoffnungen bei den am 23. Juli startenden Olympischen Sommerspielen in Tokio. „Ich wusste schon immer genau, was ich will. Jetzt geht es darum, den Traum wahr zu machen. Auch wenn aus dem Laufen der Siebenkampf geworden ist“, erzählt die sympathische Leichtathletin, deren Sparte zu den olympischen Paradedisziplinen zählt: „In meinem Sport musst du vielseitig sein. Du brauchst Schnelligkeit, Kraft, Technik und Ausdauer“, sagt die durchtrainierte Oberösterreicherin, die zusammen mit ihrem Freund Dario Glavas seit fünf Jahren in St. Pölten wohnt.