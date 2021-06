Dadic steigt aus: „Leistungen haben nicht gepasst“

Trainer Philipp Unfried hatte schon intern ein wenig damit spekuliert, dass Ivona Dadic nicht einen kompletten Siebenkampf in Ratingen bestreitet. „Jetzt kann Ivi bei den Staatsmeisterschaften und dann noch bei drei weiteren Wettkämpfen Einzeldisziplinen besser testen.“ In Graz bei den Titelkämpfen am kommenden Wochenende wird sie über 100 m Hürden, im Hochsprung, über 200 m und im Weitsprung testen. Der letzte Feinschliff für die Spiele in Tokio.