Ivona Dadic Fünfte nach drei Wettbewerben in Torun

„Ich weiß nicht so recht, was los ist“, meinte Ivona Dadic zum Zwischenstand, noch sieht sie aber eine kleine Medaillenchance. „Der Fünfkampf ist erst am Abend nach fünf Übungen vorbei. “ Jetzt hofft sie, dass sie in der Pause neue Kräfte sammelt, noch gibt sie sich im Medaillenkampf nicht verloren...