Dadic bei Olympia-Test mit Hürden-Saisonbestzeit

Siebenkämpferin Ivona Dadic hat bei einem Olympia-Test in Ried/Innkreis am Freitag eine persönliche Saisonbestzeit im Hürdensprint markiert. Sie war mit der aus dem Training gelaufenen Marke von 13,53 Sekunden sehr zufrieden. „Umso näher die Spiele kommen, desto mehr komme ich in Form“, meinte Dadic.