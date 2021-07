Messerattacke am Grazer Hauptbahnhof

Gegen 14 Uhr wurde eine Streife zum Grazer Hauptbahnhof gerufen, da dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten stattgefunden haben soll. Am Einsatzort fanden die Beamten einen Mann am Boden liegend vor. Er hatte augenscheinliche Verletzungen im Gesicht. Ein weiterer Mann hielt ein Messer in der Hand. Dieses wurde ihm abgenommen und sichergestellt.