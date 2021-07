ÖBB-Chef Matthä: „Verkehr ist viel zu billig“

Teurerer Spritpreis muss sozial abgefedert werden

Im neuen EU-Klimapaket „Fit for 55“ ist für die Zukunft auch für den Verkehr eine CO2-Bepreisung geplant. Dass Treibstoffe dadurch deutlich teurer werden dürften - die Rede ist von zwölf bis 13 Cent mehr je Liter, müsse sozial abgefedert werden, was die EU auch angekündigt habe und man unterstütze, so Matthä. Derzeit werden solche Zertifikate, die eine bestimmte Verschmutzung mit Kohlendioxid erlauben, nur in der Industrie angewandt.