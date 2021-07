Corona-Odyssee: Tirolerin endlich wieder daheim

Kurz vor Landung retour

Sofort buchte sie einen Flug nach München. Doch fast wäre auch noch das in die Hose gegangen: Kurz vor der Landung in Deutschland drehte der Flieger wieder um und flog zurück nach London. Nach einem Tankstopp der zweite Versuch. Dieser war dann Gott sei Dank erfolgreich. Am Abend war die 25-Jährige in Tirol - Ende gut, alles gut!