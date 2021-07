Kranke Tiroler Studentin war in London „gefangen“

Es begann mit einer Magen-Darm-Grippe, auch eine Blasenentzündung kam hinzu. „Sie hat getan, was in so einer Situation in England zu tun ist, und die Gesundheits-Hotline angerufen“, erzählt Karin. Erst nach zwei (!) Tagen bekam Maria die Anweisung, sich - trotz großer Schmerzen - zu Fuß in das Lewisham Hospital zu begeben. „Dort hat man sie fünf Stunden warten lassen, nicht untersucht, ihr ein Zwei-Tages-Antibiotikum in die Hand gedrückt und wieder nach Hause geschickt“, erinnert sich Karin.