Einbrecher treiben jetzt wieder ihr Unwesen

Gut ausgeleuchtete Eingänge schützen vor ungebetenen „Gästen“, die gerne dunkle Ecken für den Einbruch nutzen. „Legen Sie ein Eigentums- beziehungsweise Inventarverzeichnis an, fotografieren Sie Ihre Wertgegenstände und notieren Sie sich Gerätenummern von Handy, Laptop und dergleichen“, so Ibrahim. Sollte es wirklich zu einem Einbruch kommen, können so die Gegenstände schneller identifiziert werden. Außerdem fordern Versicherungen diese Dokumente an.