Geimpfter Senior nach Delta-Infektion gestorben

Insgesamt 21 neue Fälle und ein weiterer Todesfall wurden in Zusammenhang mit der gefährlichen Delta-Variante am Freitag von den NÖ-Behörden gemeldet. Insgesamt vier neu infizierte Personen galten als voll-, fünf weitere Landsleute zumindest als teilimmunisiert. Acht der 21 Fälle gehen zudem auf Reiserückkehrer zurück. Vier Landsleute hatten die Mutation nach einem Aufenthalt in Spanien und drei weitere Personen nach einer Reise nach Kroatien im Gepäck. „Eine Person dürfte sich in der Türkei infiziert haben“, ergänzen die Behörden.