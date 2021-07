Knapp 120 Tote: Gewalt in Südafrika eskaliert

Präsident Cyril Ramaphosa hat die Mobilisierung von weiteren 25.000 Soldaten gebilligt - insgesamt seien am Donnerstag bereits 10.000 stationiert worden, erklärte die Ministerin im Präsidialamt. Nachdem am Vortag rund 100 Gewaltakte gezählt worden waren, waren es am Donnerstag nur noch weniger als drei Dutzend.