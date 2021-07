Sharon Stone: Majestätischer Auftritt in Cannes

24 Filme im Wettbewerb

Die 74. Internationalen Filmfestspiele von Cannes wurden am 5. Juli eröffnet. Im Wettbewerb des wichtigsten Filmfestivals der Welt konkurrieren noch diese Woche 24 Beiträge um die Hauptpreise, darunter die Goldene Palme für den besten Film. Wer zu den Gewinnern zählt, wird die Jury mit ihrem Vorsitzenden, dem US-amerikanischen Regisseur Spike Lee, am 17. Juli verkünden. In der Jury sitzt auch die österreichische Regisseurin Jessica Hausner.