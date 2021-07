Sean Penn: Tochter Dylan stahl ihm in Cannes Show

„War mein Boss, aber auch mein Vater“

Aus gutem Grund: Denn Dylan ist nicht nur hübsch wie ihre Mama Robin Wright, sondern auch genauso talentiert. Wie „Variety“ berichtete, gab es in Cannes für den Film über vier Minuten lang Standing Ovations. Und Sean Penn lobte in Interviews vor allem die Schauspielleistung seiner Tochter, die in „Flag Day“ als Tochter eines unzuverlässigen Vaters (Sean Penn) zu sehen ist.