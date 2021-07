Melanie Thierry im durchsichtigen Kleid in Cannes

Star-Comeback am roten Teppich

Die Filmfestspiele von Cannes finden in diesem Jahr bereits zum 74. Mal statt. Wegen der Corona-Krise war das Filmfestival, das normalerweise im Mai stattfindet, in den Juli verschoben worden. Jodie Foster wurde bereits am Eröffnungsabend mit einer Goldenen Palme für ihr Lebenswerk geehrt.