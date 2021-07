Das ist derzeit die beliebteste Mascara

Mascara sorgt dafür, dass die Wimpern voll, elegant und lang aussehen. Doch bei all der Auswahl an Mascara kann man schon mal den Überblick verlieren. Zudem sind nicht alle Wimpern gleich und jede Wimper hat andere Ansprüche. Um die Wahl der Mascara zu erleichtern, stellen Online-Beauty-Händler regelmäßig Beautyreports zusammen, in welchen die beliebtesten Mascaras (oder andere Produkte) präsentiert werden. Geht man nach Bestsellern und Verkaufszahlen, gibt es - laut Online-Beautyhändlern - im ersten Halbjahr 2021 einen klaren Gewinner: Nämlich die Mascara „Hypnose Drama Mascara“ von Lancome.