Donnerszenen & After-Work-Markt in Klagenfurt

Alpen-Adria Kulinarik gepaart mit jungen Musiktalenten - der After-Work-Markt geht von 27. August bis 24. September am Benediktinermarkt in die zweite Runde. 800 Besucher sind zugelassen, Verena Wagner wird auftreten, auch Starmania-Aufsteigerin Stephanie Madrian ist erstmals in Klagenfurt zu hören.