Donnerszenen sorgen für bunte Innenhof-Highlights

Am 1. Juli ist es so weit: Die Donnerszenen kehren in die Klagenfurter Innenstadt zurück und versorgen Kultur- und Musikhungrige aus Nah und Fern bis 26. August mit einem bunt gemischten Programm. Sämtliche Coronaverordnungen werden eingehalten, auch auf mögliche Schlechtwetterphasen ist man vorbereitet. Ein Highlight steht bereits zur Eröffnung auf dem Programm.