Ofner im Newport-Achtelfinale gegen Anderson out

Am Vortag hatte der rot-weiß-rote Qualifikant bei diesem Rasen-Event mit einem 6:4,6:4 gegen den Japaner Yasutaka Uchiyama seinen heuer ersten Sieg in einem ATP-Hauptbewerb gefeiert. Davor hatte Ofner zuletzt in Kitzbühel 2020 eine Runde für sich entschieden gehabt.