Belästigungen: Täter ist Innsbrucker „Pistolero“

Wie berichtet, kam es vergangene Woche im Bus der „Linie R“ in Innsbruck zu sexuellen Belästigungen. Zwei minderjährige Frauen und ein minderjähriger Mann waren die Opfer und beschrieben den Täter. Wie die Polizei nun mitteilte, „wurde am Dienstag um 10 Uhr ein Beamter in der Maria-Theresien-Straße auf eine Person aufmerksam, dessen Aussehen auf den Gesuchten passte“. Sofort rückte eine Streife an und nahm den mutmaßlichen Täter, der sich nicht ausweisen konnte, mit auf die Dienststelle.