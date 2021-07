Dealer festgenommen, Reichsmark sichergestellt

Im Zuge einer Wohnungskontrolle in Innsbruck sind am Montagnachmittag zwei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen worden. Die beiden Verdächtigen - Algerier im Alter von 37 und 41 Jahren - zeigten sich geständig. Neben Koks, Suchtgiftutensilien, Bargeld und Co. wurden unter anderem auch Reichsmark beschlagnahmt.