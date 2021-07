Kirschen, Kirschen, Kirschen - und CheeseCake!

Zubereitung: Eine 22cm⍉ Springform ausfetten und den Ofen auf 120°C Ober und Unterhitze vorheizen. Die Zutaten für den Boden vermischen und in der Form verteilen. Mit den Fingern andrücken und kaltstellen. Den Topfen mit Crème fraîche, Zucker, Salz, Vanillezucker, Zitronenabrieb und Mehl zu einer glatten Masse verrühren. Nach und nach die Eier dazugeben, dann das Obers und am Schluss die zerdrückte Banane mit dem Zitronensaft unterrühren. Die Masse auf den Boden in die Form geben und glattstreichen. Den Kuchen ca. 60 Min. backen. Wenn er noch etwas weich scheint, macht das nichts, beim Abkühlen wird er noch fester.