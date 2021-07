Corona-Cluster nach Maturareise auf Malta

Appell an Reiserückkehrer

Die Fälle mit Reisebezug würden derzeit generell einen wesentlichen Anteil am gesamten Infektionsgeschehen in Tirol ausmachen. Reiserückkehrer werden vonseiten des Landes daher aufgerufen, sich umgehend nach der Heimreise und bestenfalls nochmals fünf bis zehn Tage später per PCR-Test auf das Coronavirus testen zu lassen.