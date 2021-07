Kärntens Feuerwehr trainiert Bergsteiger-Techniken

Fünfmal pro Jahr findet diese zweitägige Spezialausbildung auf dem Schulungsgelände in Klagenfurt statt. Sascha: „Wir bilden dabei natürlich keine Alpinisten oder Bergretter aus. Bei uns lernen die Kameraden vielmehr, wie man sich im Einsatz selbst sichern kann, etwa auf Dächern oder bei Unfällen, wo zum Beispiel ein Auto im steilen Gelände abzustürzen droht.“ Die Ausrüstung wurde dabei so einfach wie möglich gehalten. Ein herkömmlicher Fünfpunkt-Industrieklettergurt, Seilrolle, Abseilachter, Karabiner, Bandschlingen, Reepschnur - und fertig. „Einfache Mittel, die sicher zum Bedienen sind“, so der Brandinspektor.