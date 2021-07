Die Sperre der Westautobahn A 1 wird vorbereitet

Nun geht es Schlag auf Schlag beim Kampf für ein Tempolimit auf der Westautobahn bei St. Pölten: In der Vorwoche wurde eine Petition im Parlament überreicht, am 14. Juli kommt Transitforum-Chef Fritz Gurgiser in die Landeshauptstadt. Beim Diskussionsabend soll es auch um konkrete Maßnahmen wie eine Sperre gehen.