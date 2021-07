Italien ist Preisgeld-König! So viel kassiert ÖFB

Italiens Fußball-Verband erhält nach dem Titelgewinn seines Nationalteams die bei der EM maximal mögliche Preisgeldsumme von 28,25 Mio. Euro. Acht Millionen kassierten die Italiener alleine für den Finalsieg am Sonntag in London gegen England (3:2 i.E.). Die Engländer müssen sich mit fünf Millionen extra für die Finalteilnahme zufriedengeben und kamen am Ende auf 24,75 Mio. Euro. Das geht aus der von der UEFA vor dem Turnier festgelegten Preisgeldverteilung hervor.